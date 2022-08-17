Убийство солдата ЦАХАЛа возле Туль-Карема: как прошли похороны бойца

Сестра Натана Фитусси сказала, что погибший солдат был причиной того, что семья переехала в Израиль.

Сотни людей собрались во вторник в Нетании на похороны израильского солдата, который накануне вечером погиб в результате дружественного огня возле Туль-Карема.

20-летний Натан Фитусси был застрелен товарищем из бригады «Кфир» поздно вечером в понедельник после того, как его по ошибке приняли за террориста. Он возвращался на пост охраны после молитвенного перерыва.

‘He always smiled, helped’: Hundreds at funeral for soldier killed in friendly fire https://t.co/iBojHIMoEY — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 16, 2022

Фитусси был новым репатриантом из Франции, и родители восхваляли его по-французски.

В своей речи сестра Фитусси, Саломея, сказала, что ее брат был очень щедрым человеком, который давал только другим, и что всемогущий забрал его, потому что он был таким хорошим.

«Именно Натан привез семью сюда, в Израиль. Он герой. Я многому у него научилась. У него всегда была улыбка на лице, он всегда всем помогал», — сказала Саломея провожающим.

«Мы должны сказать спасибо Богу за то, что он взял его; он был чистой душой, — сказала она, а затем призвала скорбящих восклицать: — Слава Богу».

הלוחם נתן פיטוסי מובא למנוחות בבית העלמין בנתניה@SivanSisay pic.twitter.com/1zcK4kme6J — כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2022

Подполковник Ран Коэн, командир батальона Нахшон в Кфире, назвал Фитусси «хорошим и любимым другом» и похвалил солдата как «первого, кто вызвался добровольцем для выполнения любой задачи».

Обращаясь к семье Фитусси, Коэн сказал: «Мы продолжим идти с вами всегда. Я обещаю, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать вас и укрепить вас».

Меир, близкий друг семьи Фитусси, ранее во вторник заявил журналистам, что родители погибшего солдата не злятся на солдата, смертельно застрелившего их сына.

«Семья не злится на стрелявшего солдата. Они не только не злятся на него, они даже жалеют его, и я не сомневаюсь, что они захотят с ним встретиться», — сказал он.

Staff Sgt. Natan Fitoussi, 20, was tragically killed last night by IDF fire near the Judea and Samaria security barrier. We express our deepest condolences to his family and will continue to support them. pic.twitter.com/Ll7jOQDgiR — Israel Defense Forces (@IDF) August 16, 2022

Фитусси сказал своим товарищам на сторожевой позиции возле Туль-Карема, что собирается помолиться и вскоре вернется. Но когда он вернулся, его товарищ «застрелил его после процедуры ареста», заявил официальный представитель вооруженных сил Ран Кохав общественному радио «Кан» во вторник утром.

Согласно первоначальному расследованию, во время ночной стрельбы между парой было несколько метров расстояния. В Фитусси стреляли дважды, и пока неясно, почему товарищ ошибочно приняли парня за угрозу.

Фитусси был доставлен в больницу и позже скончался от ран.

Ранее «Курсор» писал о стрельбе по ЦАХАЛу возле Тулькарма: появились подробности инцидента.