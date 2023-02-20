Активисты Еш Атид пытаются незаконно прорваться через полицейский кордон у Кнессета

Левые активисты пытаются незаконно прорваться через полицейский кордон в Кнессет.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль сейчас».

Один из активистов пытался провести внутрь пиротехнику и его арестовали. Позже в его машине обнаружили ящики, где было множество петард.

Чуть ранее мы рассказывали, что сегодня, 20 февраля, протестующие против судебной реформы начали блокировать дороги по всему Израилю, в том числе шоссе 1, шоссе Иерусалим-Тель-Авив, возле транспортной развязки Хемед, а также возле башен Азриэли в Тель-Авиве. Фотографии и видео с мест событий смотрите здесь.

Также «Курсор» сообщал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что демонстранты «попирают демократию» и не признают результаты проведенных в ноябре выборов. Журналисты пишут, что несмотря на то, что более 100 тысяч человек выступили против реформ, лидер правительства сказал, что сегодня они проголосуют «за».

Нетаниягу обвинил протестующих в «непринятии решения большинства» и в том, что те не осудили «призывы к убийству премьер-министра и членов его семьи». Также он высказался о демонстрантах, которые пытаются мешать депутату Талли Готлибу добраться до Кнессета.

По словам премьер-министра, «есть место для дискуссий, но нет места для запугивания», и добавил, что есть «довольно много высокопоставленных депутатов от оппозиции, больше, чем вы думаете, которые соглашаются вести переговоры, но боятся головорезов в своем лагере». Также он ответил на предписание генпрокурора касаемо того, что ему запрещается обсуждение переговоров из-за конфликта интересов.

Помимо этого бывший министр обороны Бени Ганц призвал к проведению диалога ради предотвращения того, что, как он утверждает, станет «расколом, который вряд ли Израиль когда-либо знал».