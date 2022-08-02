Экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд заметили в Тель-Авиве: обнародовано фото

После того, как известная голливудская актриса Эмбер Херд проиграла суд против Джонни Деппа, ее сфотографировали вчера в ресторане на рынке Кармель в Тель-Авиве.
Херд прибыла в Израиль со своей партнершей Евой, журналисткой-еврейкой, которая называет себя сионисткой на своей странице в Instagram.
Как вы помните, два месяца назад актер Джонни Депп выиграл иск о клевете против своей бывшей жены Эмбер Херд. Присяжные в Северной Вирджинии встали на сторону Деппа и установили, что его бывшая жена Эмбер Херд оклеветала его, обвинив в домашнем насилии, и обязали ее выплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов. С другой стороны, Херд получит два миллиона долларов в качестве компенсации.
Депп подал в суд на 50 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба из-за статьи Washington Post 2018 года, в которой Херд сказала, что она подверглась домашнему насилию.
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