Экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд заметили в Тель-Авиве: обнародовано фото

Через два месяца после того, как суд над Эмбер Херд против Джонни Деппа закончился с большой помпой и компенсацией в миллионы шекелей, Херд тайно приехала в отпуск в Израиль.

После того, как известная голливудская актриса Эмбер Херд проиграла суд против Джонни Деппа, ее сфотографировали вчера в ресторане на рынке Кармель в Тель-Авиве.

Amber Heard has reportedly been spotted in Tel Aviv with her friend Eve Barlow… pic.twitter.com/szoxfxZbvf — Amy Spiro (@AmySpiro) August 1, 2022

Херд прибыла в Израиль со своей партнершей Евой, журналисткой-еврейкой, которая называет себя сионисткой на своей странице в Instagram.

Как вы помните, два месяца назад актер Джонни Депп выиграл иск о клевете против своей бывшей жены Эмбер Херд. Присяжные в Северной Вирджинии встали на сторону Деппа и установили, что его бывшая жена Эмбер Херд оклеветала его, обвинив в домашнем насилии, и обязали ее выплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов. С другой стороны, Херд получит два миллиона долларов в качестве компенсации.

Депп подал в суд на 50 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба из-за статьи Washington Post 2018 года, в которой Херд сказала, что она подверглась домашнему насилию.

«Курсор» писал, что названы самые кассовые мультфильмы всех времен.

Также мы сообщали, что фильм израильских школьников получил престижную кинопремию.