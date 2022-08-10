AliExpress стал ближе: открылись склады в Израиле

Популярная интернет-площадка AliExpress теперь будет поставлять товары израильтянам напрямую, что сократит сроки и уменьшит стоимость товаров.

Китайский гигант AliExpress, принадлежащий корпорации Alibaba Group, теперь находится в непосредственной близости к израильтянам.

Об этом сообщил Телеграм-канал Медиа Архив — Израильские новости.

Alibaba Group недавно арендовала склады в комплексе Airport City, примыкающем к аэропорту Бен-Гурион, с целью импорта популярных товаров в Израиль.

Что это означает для потребителя? Теперь товары, популярные среди израильтян, будут отправляться на склад в Израиле и продаваться потребителям напрямую из Израиля.

Таким образом время доставки будет сокращено до 3-7 рабочих дней. Кроме того, снижение расходов на транспортировку приведет к более низкой конечной стоимости товаров.

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