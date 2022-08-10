Ганц встретится со своим кипрским коллегой завтра в Тель-Авиве

Ганц и и Петридес последний раз встречались в прошлом месяце в кулуарах конференции Economist Government Roundtable, проходившей в Греции.

Министр обороны Бенни Ганц примет своего кипрского коллегу, министра обороны Хараламбоса Петридеса завтра в штаб-квартире Министерства обороны в Тель-Авиве.

После встречи они сделают совместное заявление для прессы.

В последний раз Ганц и Петридес встречались в прошлом месяце в кулуарах конференции Economist Government Roundtable, проходившей в Греции.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.