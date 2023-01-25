Американская компания собирается сократить десятки рабочих мест в Израиле

Американская компания Qualcomm, которая занимается производством чипов, намерена сократить численность штата. Предполагается, что в израильском филиале без работы останутся десятки сотрудников.

Об этом пишет Calcalistech.

Всего в компании заняты 12 500 работников по всему миру, 700 из них находятся в Израиле. Новая волна увольнений, которая затронет нашу страну и США, ожидается в феврале. Qualcomm имеет два центра исследований и разработок в Израиле, в частности в Хайфе и Ход-ха-Шароне, а также активно работает в стране через свое инвестиционное подразделение Qualcomm Ventures.

Отметим, что компания приобрела израильский стартап Cellwize за 350 миллионов долларов в июне прошлого года и приобрела несколько других израильских компаний, в том числе заплатила 300 миллионов долларов за Wilocity в 2014 году и 45 миллионов долларов за подразделение обработки изображений CSR Israel.

«Курсор» писал ранее, что крупные компании со всего мира продолжают массово увольнять сотрудников, в ближайшее время американский интернет-гигант Google также сократит численность своего штата.

Еще мы писали, что волна увольнений продолжается по всему миру, и 18 января, о сокращении численности штата объявила американская компания Microsoft. В ближайшее время ее представители оставят без работы 10 тысяч сотрудников.

Напомним, что американо-израильская киберкомпания Forescout заявила о том, что снова будет сокращать численность штата. На этот раз без работы останутся около 100 сотрудников.