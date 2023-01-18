Microsoft сокращает штат: коснется ли это израильских офисов

Волна увольнений продолжается по всему миру, и сегодня, 18 января, о сокращении численности штата объявила американская компания Microsoft. В ближайшее время ее представители оставят без работы 10 тысяч сотрудников.

Об этом пишет The Marker.

В компании пошли на такой шаг из-за нестабильной экономической ситуации, но отметили, что это решение было непростым, но Microsoft нужно оставаться в числе лидеров в высокотехнологическом секторе, а он неумолим к тем, кто не готов адаптироваться к изменениям. В компании подчеркнули, что сейчас их приоритет — развитие искусственного интеллекта.

Отметим, что планируемые увольнения – самые масштабные с 2014-2015 годов, когда из компании были уволены 25 тысяч сотрудников.

Известно, что в 2021 году Microsoft увеличила свой штат в нашей стране, открыв несколько исследовательских центров. Пока неизвестно, затронут ли увольнения работников израильских офисов.

«Курсор» писал ранее, что американо-израильская киберкомпания Forescout заявила о том, что снова будет сокращать численность штата. На этот раз без работы останутся около 100 сотрудников.

Еще мы писали, что на фоне непрекращающейся бури увольнений в сфере высоких технологий в Израиле гигант компьютерной индустрии Intel Israel также уволил десятки сотрудников за последние несколько недель.

Напомним, что в октябре 2022 года в Израиле на 4,5 процента выросла средняя зарплата наемных работников, по сравнению с аналогичным показателем позапрошлого года. Она составила 11 809 шекелей.