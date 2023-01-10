Американо-израильская компания заявила о сокращении штата

Волна увольнений продолжается и недавно американо-израильская киберкомпания Forescout заявила о том, что снова будет сокращать численность штата. На этот раз без работы останутся около 100 сотрудников.

Об этом пишет Themarker.

В израильском центре разработок второй раз за несколько месяцев будут сокращать сотрудников. В октябре были уволены 25 человек. Сейчас представители компании отправили письма об увольнении еще примерно 100 работникам. Но пока неизвестно, последуют ли за этим дальнейшие увольнения и коснутся ли они сотрудников компании за рубежом.

Известно, что Forescout была основана в 2000 году в Израиле, а спустя 20 лет ее выкупил американский Advent Fund. Год назад компания приобрела израильский стартап Cyber ​​​​MDX. Повлияют ли на стартап увольнения в Forescout, также пока неизвестно.

«Курсор» писал ранее, что компания Amdocs, которая является мировым поставщиком систем и услуг в области обслуживания клиентов, объявила о сокращении численности штата. Один из гигантов хай-тек индустрии предупредил, что уволил до 100 израильских сотрудников, которые трудятся в филиале американской компании в Раанане.

Еще мы писали, что члены Ассоциации промышленников Израиля подписали письмо, где говорится о возможной рецессии в экономике, которая приведет к массовым увольнениям.

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