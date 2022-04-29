Американская семья пронесла в аэропорт Бен-Гурион неразорвавшийся снаряд

Ребенок из американской семьи обнаружил на Голанских высотах неразорвавшийся снаряд. Семья туристов решила привезти его домой. Затем во время проверки багажа снаряд нашли сотрудники аэропорта Бен-Гурион.

В сети появилось видео с людьми, которые паникуют в аэропорту Бен-Гурион из-за появившегося там снаряда. Как оказалось, ребенок из американской семьи подобрал неразорвавшийся снаряд на Голанских высотах. Семья туристов решила вывезти опасный предмет.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Сообщается, что после обнаружения, была объявлена эвакуация, что привело к панике. Снаряд передан в надлежащие службы.

Ознакомиться с роликом можно ниже:

Затем на телеграм-канале Израильские трудовые будни появились подробности инцидента.

«Вчера «Бен-Гурионе» по неизвестной причине началась эвакуация и паника.

Чуть позже выяснилось, что при беседе с сотрудником безопасности один из пассажиров вытащил из чемодана артиллерийский снаряд и спросил как его правильно запаковать. По протоколу, после обнаружения подозрительного предмета, начинают эвакуацию терминала. Часть посчитала что речь идет о теракте, кто-то убегал, кто-то кричал «террорист» и падал на пол. Вообщем знатная паника получилась. Семья из США гулявшая по Голанским высотам нашла неразорвавшихся снаряд и решила увезти сувенир домой в Америку. После проверки выяснилось, что угрозы безопасности нет. Семья вылетела в США, но снаряд пришлось оставить», — сообщили администраторы канала.

Также показали фото снаряда.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что полиция арестовала арабских подростков за топтание и порчу израильских флагов. В четверг полиция задержала двух молодых арабов по подозрению в том, что они сняли израильские флаги, растоптали их и выбросили в мусорное ведро.

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