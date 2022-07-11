Амихай Шикли получит гарантированное место в списке партии Ликуд

Партия Ликуд зарезервировала три места в своем предвыборном списке, одно из них предложено Шикли, который получил возможность баллотироваться на выборах.

Амихай Шикли, при желании, гарантированно получит место в списке Ликуда в Кнессет следующего созыва.

Об этом сообщил источник из партии Ликуд.

Председатель партии Биньямин Нетаниягу имеет возможность зарезервировать три места для трех кандидатов — по одному между местами 1-10, 11-20 и 21-30.

Предполагается, что место между 11 и 20 будет зарезервировано для Шикли, место между 21 и 30 — для Идит Сильман, а Галь Хирш может занять 10-е место в списке Ликуда.

Для Нира Орбаха не будет забронировано мест. Согласно сообщению в газете «Исраэль Хайом», Орбаху, возможно, будет предложена должность министра при формировании правительства, однако официальных сообщений об этом не было.

Ранее в воскресенье Амихай Шикли решил согласиться на предложенный судом компромисс. По нему Шикли отзовет поданную им апелляцию по поводу объявления его перебежчиком из партии «Ямина» и уйдет из Кнессета, а взамен сможет баллотироваться на предстоящих выборах в существующей партии.

Ранее «Курсор» писал, что Лапид прокомментировал союз Ганца и Саара. Премьер-министр Израиля заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Ганцом и Сааром после выборов. «Я убежден, что ваши намерения хороши», — заявил Лапид.

Также сообщалось, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.