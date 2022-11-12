Амос Гилад дал оценку возможному назначению Смотрича министром обороны

По словам генерал-майора, Смотрич не может отречься от себя, поскольку является «человеком со стержнем».

Если депутат Кнессета Бецалель Смотрич будет назначен на должность министра обороны, может произойти «серьезная катастрофа». Такое мнение в субботу, 12 ноября, на мероприятии «Шаббат Тарбут» в Беэр-Шеве, высказал генерал-майор запаса Амос Гилад.

Об этом сообщает портал Mako.

По словам Гилада, Смотрич не может отречься от себя, поскольку является «человеком со стержнем».

«Он не станет отрекаться от кругов, из которых он происходит. Если он нарушит хрупкий баланс в Самарии, это подорвет отношения со странами региона — а это именно то, чего хочет Ихья Синвар», — заявил Гилад.

Как сообщал Курсор, депутат Кнессета и экс-начальник Генерального штаба Гади Айзенкот выразил озабоченность касаемо назначения депутата Бецалеля Смотрича министром обороны.

«Это авантюра. И не только потому, что он служил срочную службу «не в полном формате». Он категорически не готов к этой должности. У него нет опыта. За последние 20 лет мне не раз приходилось принимать решения на стратегическом уровне, и я знаю, какой подготовки это требует. У Смотрича нет самых элементарных, базовых знаний, чтобы справиться с теми вызовами, с которыми столкнется наша система обороны и безопасности. Назначать его на должность министра обороны ‒ все равно что играть в азартные игры. Это авантюра», ‒ сказал экс-начальник Генерального штаба.

Ранее Курсор писал о том, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что Биньямин Нетаниягу назначит председателя партии «Религиозный сионизм» депутата Кнессета Бецалеля Смотрича следующим министром обороны Израиля.