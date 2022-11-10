СМИ: США опасаются, что Смотрич станет министром обороны Израиля

Сообщается, что у Байдена обеспокоены тем, что Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир получат важные должности в правительстве Нетаниягу.

Администрация Байдена обеспокоена тем, что Биньямин Нетаниягу назначит председателя партии «Религиозный сионизм» депутата Кнессета Бецалеля Смотрича следующим министром обороны Израиля, сообщил журналист Барак Равид для Axios.

Смотрич добивался Минфин, но заявил о своей готовности передать министерство партии ШАС, если он получит вместо него минобороны.

Сообщается, что администрация США обеспокоена жесткой позицией Смотрича в отношении Иудеи и Самарии и тем, как Израиль должен реагировать на терроризм, а также его позицией в отношении прав ЛГБТК.

На прошлой неделе два американских чиновника заявили, что администрация Байдена вряд ли будет работать с председателем с Итамаром Бен-Гвиром, если он станет министром в правительстве Нетаниягу, даже если ему будет предоставлена ​​должность, тесно сотрудничающая с США, такая как министерство общественной безопасности.

Бен-Гвир баллотировался вместе с партией Религиозный сионизм Смотрича на выборах на прошлой неделе, и этот факт, вероятно, негативно повлияет на отношение администрации к Смотричу.

Ранее Курсор писал, что посол США в Израиле выступил с заявлением касаемо возможности аннексии Иудеи и Самарии.

Кроме того, стало известно, кто взял на себя ответственность за обстрел депутатов, посетивших могилу Иосефа.