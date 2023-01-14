Антиправительственная демонстрация в Тель-Авиве: сколько людей выйдет на протест

В субботу, 14 января, в Тель-Авиве пройдет массовая демонстрация против нового правительства Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает 7Kanal.

Отмечается, что демонстрация под названием «Борьба за демократию» начнется около 19:00. По оценкам полиции, в ней примут участие не менее 50 000 человек. Наряду с основной демонстрацией в Тель-Авиве пройдут акции перед резиденцией президента в Иерусалиме, а также в Хайфе.

Как сообщал Курсор, полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы.

Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Как сообщал Курсор, активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам»

Ранее Курсор писал, что решение Нетаниягу потенциально может создать политический хаос. Поддерживая свою давнюю политику, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался назначить исполняющего обязанности премьер-министра, когда на прошлой неделе было приведено к присяге 37-е правительство Израиля.