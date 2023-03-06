Антиправительственные протесты: демонстранты собрались у домов спикера и министров

В понедельник, 6 марта, демонстранты собрались у домов спикера Кнессета Амира Оханы, министра экономики Нира Бараката, министра сельского хозяйства и развития сельских районов Ави Дихтера и министра науки и технологий Офира Акуниса (все — члены партии «Ликуд»)

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Отмечается, что участники акции размахивали флагами и скандировали песни протеста. Митингующие протестовали против проводящийся правительством судебной реформы.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.