В ООН сделали резкое заявление о судебной реформе в Израиле

По мнению Верховного комиссара по правам человека, законодательные изменения создадут риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, два законопроекта о судебной реформе, которые прошли первое голосование в Кнессете поздно вечером в понедельник, касаются внесения поправок в ранее существовавшие законы, включая изменение Закона о судах.

«Вопреки устоявшейся практике, существовавшей десятилетиями, такой закон резко подорвал бы способность судебной власти отстаивать права человека и поддерживать верховенство закона в качестве эффективного институционального сдерживания исполнительной и законодательной власти», — сказал Тюрк.

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.