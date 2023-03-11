Антиправительственные протесты в субботу пройдут почти в 100 локациях по всей стране

Израиль готовится к десятой субботней акции протеста против судебной реформы.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль Сегодня.

Основная субботняя акция протеста должна начаться у тель-авивской площади Габима в 18:00 с маршем к центральному митингу на улице Каплан, у правительственных учреждений. Полиция заявила, что перекроет ряд улиц Тель-Авива ближе к вечеру.

Небольшие митинги также пройдут как минимум в 95 локациях по всей стране, в том числе в Иерусалиме, Ашдоде, Хайфе, Беэр-Шеве, Эфрате, Модиине, Нетании, Кфар-Сабе, Явне, Герцлии, Бейт-Шемеше и Бат-Яме.

«Центральная демонстрация пройдет под контролем командующего округом Тель-Авива Амихая Эшеда после того, как генеральный прокурор и юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара распорядилась немедленно заморозить его отстранение от должности министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и комиссаром израильской полиции Коби Шабтаем, поставив под сомнение законность решения, которое многие расценили как политически мотивированное», — информирует СМИ.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.