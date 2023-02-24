Антиправительственные протесты: в воскресенье коммунальщики не будут вывозить мусор

Местные власти заявляют, что в воскресенье, 26 февраля, в Израиле состоится забастовка муниципалитетов и коммунальных служб. Они не будут работать в знак протеста против не включенных Минфином в проект госбюджета и оставшихся нерешенными ряда проблемных вопросов, касающихся условий и организации труда сотрудников органов местного самоуправления.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Отмечается, что в ходе забастовки в городах страны не будет вывозиться мусор, муниципалитеты останутся закрытыми, соответственно, не будет проводиться прием граждан и не будут готовиться и сдаваться отчеты в надзорные организации.

Кроме того, согласно планам протестующих, в воскресенье, в 10:30, у здания Министерства главы правительства в Иерусалиме начнется масштабная акция протеста, в которой примут участие сотни сотрудников муниципалитетов и региональных местных советов. Въезды и выезды к министерству заблокируют грузовики-мусоровозы и автобусы, там же будет разбита палатка протеста, в которой разместится забастовочный штаб.

«Да, мы видим значительное продвижение в решении некоторых важных проблем, получивших отражение в проекте государственного бюджета. В то же время нерешенным остается целый ряд вопросов, среди которых — новый коллективный договор о заработной плате учителей старших классов, увеличение транспортных расходов для нужд специального образования, выделение специального бюджета на укрепление зданий, которые представляют опасность в случае землетрясений», — говорится в заявлении забастовочного комитета.

Как сообщал Курсор, президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.