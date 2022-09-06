Апелляцию Ликуда против МЕРЕЦ отклонили

Сегодня, 6 сентября, глава ЦИК Ицхак Амит отклонил петицию партии «Ликуд» против МЕРЕЦ, которая была посвящена нарушению законов о выборах.

Петицию подали из-за предположения, что председатель МЕРЕЦ Захава Гальон связан с анонимно опубликованной рекламой, которая призывала заключить союз между МЕРЕЦ и партией «Авода». Однако, Центральная избирательная комиссия ее отклонила.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Согласно закону о выборах, политические партии должны указывать, что именно они подготовили и опубликовали какую-то рекламу или видео с агитацией. Однако, председатель ЦИК отклонил петицию и определил, что «Ликуд» компенсирует МЕРЕЦ 5000 шекелей на судебные расходы.

Ранее политик Захава Гальон заявила, что Авода без объединения с МЕРЕЦ может выйти из Кнессета, потому что первая партия «находится на подъеме», а вторая «падает».

Также «Курсор» сообщал, что Верховный суд просят продлить отстранение от должности мэра Хадеры, которого обвиняют в мошенничестве и обмане общественного доверия.

Помимо этого, недавно в Ликуде рассказали, готовы ли взять в коалицию Шакед.