Верховный суд просят продлить отстранение от должности мэра Хадеры

Тем самым произошла отмена решения комитета по рассмотрению вопроса об отстранении от должности глав органов власти в связи с подачей обвинения.

Об этом сообщает INN.

В качестве альтернативы Миара просит отдать распоряжение касаемо возобновления слушаний по делу Цви Гендельмана в комитет для принятия нового решения по ходатайству о продлении приостановления.

Напомним, что еще в январе мэра Хадеры отстранили от работы на полгода из-за обвинений в мошенничестве и обмане общественного доверия. Обвинения в преступлениях в адрес Гендельмана начались еще осенью прошлого года. Есть версия, что он способствовал продвижению интересов некоего строительного подрядчика в обмен на поддержку на муниципальных выборах. Также его обвинили в попытках помешать следственному процессу.

В обвинительном заключении сказано о продвижении строительным подрядчиком Сами Леви кандидатуры политика на выборах мэра Хадеры в 2013 году. В прокуратуре полагают, что Гендельман из-за этой обязанности способствовал продвижению проектов подрядчика. Комиссии предложили снять мэра с должности на год, но предложение отклонили. Во время принятия решения члены комиссии учитывали заслуги обвиняемого перед Хадерой и его армейским прошлым, потому что он был бригадным генералом и командовал дивизией.

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