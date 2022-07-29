Скандал вокруг задержания израильтянина в Греции: Лапид выступил с заявлением

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что Доди Ашкенази вернется в свой дом в Израиле уже завтра. Мужчину арестовали в Греции из-за ошибочной идентификации.

Яир Лапид поделился хорошей новостью накануне Шаббата.

«Незадолго до Шаббата я разговаривал с Ашкенази, который завтра прибудет к себе домой в Израиль после более чем месячного задержания в Греции из-за неправильной идентификации. Я был счастлив услышать его и облегчение в его голосе. Дипломатические усилия принесли свои плоды, я благодарю членов министерства иностранных дел Греции за их помощь. Шаббат Шалом. Хорошие новости благоприятствуют», — сказал Лапид.

Напомним, что в начале июля греческий суд освободил израильтянина из тюрьмы после того, как он провел под стражей 14 дней на основании, как утверждает Израиль, ошибочного ордера Интерпола.

Тем не менее, местный суд обязал Доди Ашкенази оставаться на острове Родос до принятия окончательного решения по этому вопросу.

52-летний Ашкенази отдыхал в Греции, когда в июне он был арестован на основании ордера Интерпола в отношении двойного израильско-азербайджанского гражданина по имени Доди Ашкенази, который в 2012 году предположительно занимался незаконным оборотом наркотиков между Перу и Россией.

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