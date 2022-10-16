Арабка бросила в еврея бутылку на выходе с Храмовой горы

В воскресенье, 16 октября, арабка разбила стеклянную бутылку об ученика ешивы “Нир” на выходе с Храмовой горы, а затем еще и ударила его.

Инцидент произошел у Цепных ворот в Старом городе Иерусалима, сообщает 7Kanal.

По словам очевидцев, несколько молодых людей из ешивы “Нир”, выходивших с Храмовой горы, остановились на несколько минут, чтобы подобрать мусор с пола. В ответ арабская женщина разбила об одного из них стеклянную бутылку.

ערביה ניפצה בקבוק זכוכית על בחור מישיבת ניר ביציאה מהר הבית. עדי ראיה מוסרים כי בתגובה בחור הישיבה נעצר pic.twitter.com/BIHCgwaj3y — יהונתן גוטליב Yonatan Gottlieb (@yonatanGottlieb) October 16, 2022

«Полицейские задержали пострадавшего еврейского парня после того, как он просил оказать ему надлежащую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 26 сентября на Храмовой горе произошли стычки, в ходе которых израильская полиция арестовала двух нарушителей.

Ночью молодые арабы заперлись в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме, и утром, когда начали сходиться прихожане, нарушители внутри мечети совершили беспорядок и периодически запускали из нее фейерверки. Полиция задержала нарушителей.

В полиции отметили, что в сети в последнее время стали распространяться неправдивые публикации, касающейся Храмовой горы, с целью подстрекательства к насилию. Такие сообщения, как считают силовики, призваны нагнетать обстановку и ввести общественность в заблуждение.

Курсор писал ранее, что во многих регионах Израиля увеличивается присутствие полиции и происходит повышения уровня готовности до максимального, что обусловлено возможными террористическими атаками.

Напомним, что Храмовую гору за последний год посетили рекордное количество раз.