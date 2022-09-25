Угроза терактов: полиция повысила уровень готовности до максимального

Во многих регионах Израиля увеличивается присутствие полиции и происходит повышения уровня готовности до максимального, что обусловлено возможными террористическими атаками.

Высокопоставленный источник в полиции утверждает, что в последнее время появилось много предупреждений, что в Иудее и Самарии, а также в Иерусалиме, могут произойти теракты.

Об этом сообщает издание «Детали».

В связи с этим в столице Израиля в праздничный период будет как минимум 2 тысячи сотрудников, которые в первую очередь будут следить за ситуацией в Старом городе и в Восточном Иерусалиме. По словам генерального инспектора полиции Коби Шабтая, текущая ситуация «напряженная», но правоохранители готовы к оперативному реагированию на любые инциденты.

Ранее мы рассказывали, что в Иерусалиме автомобиль сбил четырехлетнего мальчика.

Также «Курсор» сообщал, что в Ришон ле-Ционе на еврея напали арабы с битой.

Помимо этого, недавно ХАМАС начал угрожать «религиозной войной» Израилю из-за посещения евреями Храмовой горы.