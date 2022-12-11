Арабские женщины предпочитают не работать и жить на пособие — отчет

Низкий уровень образования и национальные стереотипы привели к тому, что среди молодых женщин арабского происхождения работают всего 35,8%.

Более половины арабских женщин не работают. В арабском секторе число работающих женщин составляет 45,1%.

Такие данные опубликованы в отчете службы занятости.

Основными причинами, по которым арабские женщины предпочитают не работать являются низкий уровень образования и профессиональной подготовки, а также национальные культурные стереотипы.

Для молодого возраста 20-24 лет этот показатель еще ниже. Работают всего 35,8% женщин. Они занимаются домом и рожают детей.

Правительство стремится повысить долю активного участия арабских женщин на рынке труда и определило цель к 2030 году достичь занятости в 53%.

Согласно отчету, число арабских женщин на бирже труда в Израиле составляют 18,8%. Это существенно превышает их процент среди населения страны. По статистике в Израиле арабское население составляет 21% от всех жиетелй страны, а женщин из них 55%.

При этом большинство безработных, получающих пособие по обеспечению прожиточного минимума (автахат ахнаса), составляют именно арабские женщины. Это 62,4% от арабских безработных, а в Восточном Иерусалиме показатель еще выше м составляет 85%.

Ранее Курсор писал, что в Израиле самый высокий уровень занятости за четыре года.

Также мы рассказывали, что экономика Израиля во втором квартале 2022 года выросла почти на 7%.

Напомним, Курсор сообщал, что работу потеряют 900 человек: в Нагарии закрывается завод Blade Technology.