Арабский лидер предупредил о жестоких столкновениях на Храмовой горе в Рош ха-Шана

«Евреи собираются принести в жертву животных и осквернить Аль-Аксу», — утверждает шейх Камаль Хатиб.

Шейх Камаль Хатиб, заместитель лидера Северной фракции Исламского движения, предупредил, что в Рош ха-Шана на Храмовой горе могут начаться ожесточенные столкновения.

В речи, произнесенной в мечети Аль-Акса, Хатиб заявил, что «палестинцы сорвали 19 планов по захвату мечети».

Он предостерег от «намерений евреев трубить в шофар, приносить в жертву животных и осквернять мечеть Аль-Акса в еврейский праздник Рош ха-Шана».

Его слова повторили заявления палестинских официальных лиц, которые выразили обеспокоенность «намерениями экстремистских групп трубить в шофар в мечети Аль-Акса во время праздника Рош ха-Шана в конце сентября».

Ранее Курсор писал, что профсоюзы намерены выделить к празднику Рош ха-Шана подарки на среднюю сумму 630-900 шекелей на одного работника.

Курсор сообщал, где израильтяне хотят отпраздновать Рош ха-Шана: популярные запросы в Google.