Арабы забросали машину израильтянина камнями на 443 шоссе

Арабские террористы забросали автомобиль израильтянина камнями. Инцидент произошел на 443 шоссе. О пострадавших информация отсутствует.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Также «Курсор» писал о том, что арабские террористы забросали пост солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме.

Ранее мы писали о том, что палестинцы препятствуют работе бульдозера ЦАХАЛа по обнаружению бомб на границе с Газой. К инциденту, из-за которого остановился военный бульдозер ЦАХАЛа по обнаружению бомб на границе с Газой, причастны более 10 палестинцев.

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