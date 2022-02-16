Арабские террористы забросали пост солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме

Арабские террористы атаковали пост солдат ЦАХАЛа коктейля Молотова.

Видео опубликовал телеграм-канал Медиа Архив.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в сети появилось видео, как араб угрожает израильским солдатам. Он набрасывался на солдат, а также угрожал. Однако он не был задержан.

Также читайте о том, что палестинцы препятствуют работе бульдозера ЦАХАЛа по обнаружению бомб на границе с Газой. К инциденту, из-за которого остановился военный бульдозер ЦАХАЛа по обнаружению бомб на границе с Газой, причастны более 10 палестинцев.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.