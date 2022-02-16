Арабские террористы забросали пост солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме

21:13, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
Коктейль Молотова фото
Коктейль Молотова
Фото: depositphotos.com

В сети появилось видео, где видно как арабы забросали коктейлями Молотова пост ЦАХАЛа.

Арабские террористы атаковали пост солдат ЦАХАЛа коктейля Молотова.

Видео опубликовал телеграм-канал  Медиа Архив.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в сети появилось видео, как араб угрожает израильским солдатам. Он набрасывался на солдат, а также угрожал. Однако он не был задержан.

Также читайте о том, что палестинцы препятствуют работе бульдозера ЦАХАЛа по обнаружению бомб на границе с Газой. К инциденту, из-за которого остановился военный бульдозер ЦАХАЛа по обнаружению бомб на границе с Газой, причастны более 10 палестинцев.

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Автор материала:
Кати Адхам
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