Арабская семья захватила крышу здания в Иерусалиме

Стало известно о захвате здания в районе Шимон аЦадик.

Стало известно, что арабская семья оккупировала крышу дома израильтян в районе Шимон аЦадик с газовым баллоном. Они отказывается выселяться несмотря на решение суда и грозятся подорвать баллон. На место прибыли израильские силы ЯМАС.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Также видео с места событий опубликовал телеграм-канал Израильские трудовые будни.



Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что США решительно осудили теракт в Самарии.

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