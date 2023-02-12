В Акко едет арабский террорист, чтобы совершить теракт

13:52, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
полиция россии фото
Фото: Depositphotos.com

Силы безопасности начали спецоперацию по задержанию преступника.

В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что его брат отправился в Акко с целью совершить теракт против израильтян. Сейчас туда срочно направляются Силы безопасности, чтобы разыскать преступника.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Голос Израиля«.

«Силы безопасности подняты по тревоге на севере страны в поисках террориста. Его брат сообщил в полицию о намерениях брата совершить теракт. Полиция перекрыла въезды и выезды и подняла вертолеты», — говорится в сообщении.

В сети уже появились фотографии, на которых запечатлен террорист. Сейчас он находится в ближайших населенных пунктах от Акко.

террорист в акко

Напомним,  в Иудее и Самарии правоохранители задержали шесть человек, которые могут быть террористами. Мероприятия проходили в ходе масштабной спецоперации «Волнорез». У всех подозреваемых было найдено оружие и боеприпасы — их конфисковали полицейские. Задержанных передали в руки ШАБАК.

На фоне участившихся случаев теракта премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал Кабинет министров. На заседании будет рассмотрен вопрос о лишении гражданства Израиля террористов и их депортации. В правительстве заявили, что предпримут все меры, чтобы усилить поселенческое движение на территории Израиля.

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