Арабское население растет быстрее, чем еврейское — демограф

Демограф отметил, что количество евреев, проживающих между Средиземным морем и Иорданской долиной, намного ниже, чем принято считать.

Израильский демограф Арнон Соффер предупредил, что евреи составляют менее 47% всех тех, кто живет к западу от Иорданской долины. Это тревожные новости, отметил он, ведь большая часть израильского населения не осознает демократической опасности, в которую скатывается страна.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Арнон Соффер, профессор географии Хайфского университета, заявил Армейскому радио, что в дополнение к еврейскому и арабскому населению он получил свои цифры, приняв во внимание сотни тысяч неевреев, которые проживают в Израиле и не являются гражданами страны.

По словам Соффера, 7,45 миллиона евреев и других, а также 7,53 миллиона арабов-израильтян и палестинцев живут на территории, которую он назвал Землей Израиля, имея в виду Израиль плюс Иудею и Самарию, сектор Газа.

По его словам, если принять во внимание количество неизраильских граждан, доля евреев составляет от 46% до 47% от общего числа.

По данным официального Центрального статистического бюро Израиля, на конец 2021 года в Израиле проживает 9,449 млн человек (включая израильтян в поселениях на территории Иудеи и Самарии). Из них 6,982 миллиона (74%) — евреи, 1,99 миллиона (21%) — арабы, 472 000 (5%) — другие.

Палестинское бюро статистики оценивает палестинское население на территории Иудеи и Самарии чуть более 3 миллионов человек, а население сектора Газы — чуть более 2 миллионов человек.

Соффер заявил, что, хотя уровень рождаемости среди еврейского населения в последние годы был выше, уровень смертности тоже, а это означает, что арабское население, которое в среднем намного моложе, чем еврейское население, растет быстрее.

Соффер также отметил, что Израиль является самой густонаселенной страной в западном мире, сославшись на прогноз Центрального статистического бюро, согласно которому к 2065 году общая численность населения составит 35 миллионов человек.

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Курсор также сообщал о преследованиях евреев США: люди стали получать письма с угрозами. Американские евреи по всей стране получили антисемитские письма и листовки.