Последний еврей из саудовской деревни обратился к королю, прося посетить родной город

Дэвид Шукер мечтает попрощаться со своим «любимым местом рождения» Наджраном, куда он не может попасть, потому что он гражданин Израиля.

Израильтянин, родившийся в Саудовской Аравии, Дэвид Шанкер на этой неделе обратился к королю Салману бин Абдель Азизу и наследному принцу Мухаммеду бин Салману с просьбой посетить его родной город.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Я последний выживший из еврейской общины, которая жила недалеко от города Наджран на юге Саудовской Аравии. Я не знаю, как долго Бог позволит мне жить, и моя мечта — попрощаться с моим любимым местом рождения. Пожалуйста, исполни мое желание», — написал Шанкер, которому скоро исполнится 80 лет, в недавней статье Wall Street Journal.

Он также вспомнил детские воспоминания о том, как рос в Наджране, и пролил свет на жизнь в одной из самых интересных еврейских общин диаспоры.

«Около шестидесяти еврейских семей когда-то жили в Наджране и небольших деревнях вокруг него. Некоторые работали на короля Абд-аль-Азиза ибн Сауда в 1930-х и 1940-х годах, обслуживая оружие его солдат. Другие работали слесарями, плотниками и кожевниками».

Шункер написал. «Вопреки правилам соседнего Йемена, евреям Наджрана разрешалось носить на поясе традиционный кинжал, джамбия. Я до сих пор помню, как королевские солдаты баловали меня сладостями».

Он отметил, что в 1934 году Наджран стал частью Саудовской Аравии (бывший Йемен) и что евреи, теперь находящиеся под защитой короля, чувствовали себя в безопасности. В 1948 году, когда было создано Государство Израиль, семье Шункера и всей еврейской общине пришлось уехать.

«В 1948 году представители короля призвали евреев собраться на главной площади. Там ждала колонна верблюдов из 260 человек, в основном таких же детей, как и я. Я родился в 1944 году. а перед заходом солнца мы пошли к границе с Йеменом», — вспоминал он.

«В последние годы мир стал свидетелем глубоких изменений в Саудовской Аравии. Эти изменения породили большие надежды на будущее королевства. Принц Мухаммед бин Салман разрешил мне посетить Наджран, пока я еще достаточно силен, чтобы путешествовать», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что раввин Якоб Герцог назначил себя главным раввином Саудовской Аравии. Самопровозглашенным раввином Саудовского королевства стал бывший капеллан Армии обороны Израиля. Своей целью раввин считает помощь евреям, которые приезжают в страну для туризма или работы.

Курсор сообщал, что Саудовская Аравия разрешила полеты над страной израильским самолетам.

Напомним, что в Саудовской Аравии прокомментировали открытие воздушного пространства для израильских самолетов.