Арабы напали на израильтян на заправке в Иерусалиме

На снятых очевидцем кадрах видно, как одного израильтянина араб бьет палкой прямо по голове.

Появилось видео, на котором видно, как несколько арабов нападают на израильтян на парковке возле супермаркета. Один из них взял с собой палку.

Видео показали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Сообщается, что инцидент произошел в Иерусалиме. Подробности уточняются.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что названы самые криминальные города Израиля. В арабском секторе наблюдается целая волна убийств. В связи с этим в правительстве решили выделить дополнительные деньги для программы по борьбе с преступностью в смешанных городах, так как именно там ситуация особо тревожная. Так, было выделено 60 миллионов шекелей.

Кроме того, Курсор писал, что в Нижней Галилее пожилой мужчина открыл огонь по юноше. Полиция задержала стрелка. Раненого юношу парамедики МАДА отвезли в больницу «Ха-Эмек» в Афуле. Уже там медики охарактеризовали его состояние как тяжелое.

Еще напомним, что в Северной Галилее неизвестные ворвались в дом к компании друзей и расстреляли одного из них. На место вызвали полицию и парамедиков МАДА. Однако врачи не смогли спасти 33-летнего мужчины, который получил множественные ранения.