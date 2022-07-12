Арабы напали на израильтян на заправке в Иерусалиме

Появилось видео, на котором видно, как несколько арабов нападают на израильтян на парковке возле супермаркета. Один из них взял с собой палку.
Видео показали на телеграм-канале.
Сообщается, что инцидент произошел в Иерусалиме. Подробности уточняются.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что названы самые криминальные города Израиля. В арабском секторе наблюдается целая волна убийств. В связи с этим в правительстве решили выделить дополнительные деньги для программы по борьбе с преступностью в смешанных городах, так как именно там ситуация особо тревожная. Так, было выделено 60 миллионов шекелей.
Кроме того, Курсор писал, что в Нижней Галилее пожилой мужчина открыл огонь по юноше. Полиция задержала стрелка. Раненого юношу парамедики МАДА отвезли в больницу «Ха-Эмек» в Афуле. Уже там медики охарактеризовали его состояние как тяжелое.
Еще напомним, что в Северной Галилее неизвестные ворвались в дом к компании друзей и расстреляли одного из них. На место вызвали полицию и парамедиков МАДА. Однако врачи не смогли спасти 33-летнего мужчины, который получил множественные ранения.