Арабы сожгли флаг Израиля на Храмовой горе

Фото: Jamal Awad / Flash90

В сети появилось видео с арабами, которые сжигают флаг Израиля на Храмовой горе. Примечательно, что с собой они принесли флаги террористической группировки ХАМАС.

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Автор материала: Аарон Кальвин