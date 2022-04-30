Арабы сожгли флаг Израиля на Храмовой горе

07:14, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
Палестинцы с флагами ХАМАСа фото
Фото: Jamal Awad / Flash90

В сети появилось видео с арабами, которые сжигают флаг Израиля на Храмовой горе. Примечательно, что с собой они принесли флаги террористической группировки ХАМАС.

На Храмовой горе вчера, в пятницу, 29 апреля, снова возобновились беспорядки. Арабские экстремисты бросали в полицию камни, а также выкрикивали антиизраильские лозунги. Также несколько человек пытались закидать камнями паломников у Стены Плача. И вот в сети появилось видео с арабскими экстремистами, которые сжигают флаг Израиля возле мечети Аль-Акса.
Ролик появился на канале Израильские трудовые будни.
«А это сейчас на Храмовой горе. Арабы с флагами Хамаса сжигают израильский флаг», — подписали видео администраторы канала.  Ролик опубликовали ночью.

Ранее редакция нашего сайта писала, что полиция арестовала арабских подростков за топтание и порчу израильских флагов.

Кроме того, Курсор сообщал, что молитвы на Храмовой горе в последнюю пятницу Рамадана завершились мирно.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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