Арабы сожгли флаг Израиля на Храмовой горе

На Храмовой горе вчера, в пятницу, 29 апреля, снова возобновились беспорядки. Арабские экстремисты бросали в полицию камни, а также выкрикивали антиизраильские лозунги. Также несколько человек пытались закидать камнями паломников у Стены Плача. И вот в сети появилось видео с арабскими экстремистами, которые сжигают флаг Израиля возле мечети Аль-Акса.
Ролик появился на канале
Ранее редакция нашего сайта писала, что полиция арестовала арабских подростков за топтание и порчу израильских флагов.
Кроме того, Курсор сообщал, что молитвы на Храмовой горе в последнюю пятницу Рамадана завершились мирно.