В молящихся у Стены Плача в евреев бросили камни

В сети появилось видео, на котором можно увидеть, как в евреев, молящихся у Стены Плача, летят камни. В целом, в Старом городе сегодня неспокойно, так как арабы возобновили беспорядки.

В евреев, молившихся утром у Стены плача, со стороны Храмовой горы в Иерусалиме арабы бросали камни.

Об этом сообщили на телеграм-канале Люди в черном.

«Этот момент хорошо виден на кадрах видеонаблюдения. Утром в последнюю пятницу Рамадана на Храмовой горе арабы устроили очередные беспорядки. Полиция проводит задержания», — написали администраторы канала.

С показанными кадрами можно ознакомиться ниже:

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что полиция арестовала арабских подростков за топтание и порчу израильских флагов. В четверг полиция задержала двух молодых арабов по подозрению в том, что они сняли израильские флаги, растоптали их и выбросили в мусорное ведро.

Кроме того, Курсор писал, что у могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки.

Еще напомним, что на юге Израиля была найдена самодельная бомба.