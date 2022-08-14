Арабские СМИ заявили о ранении Бен-Гвира в теракте в Иерусалиме: депутат ответил

Арабские СМИ сообщили, что Бен-Гвир был ранен в результате нападения. В «Оцма Йехудит» выступил с комментарием.

Арабские СМИ сообщили сразу после обстрела автобуса в Старом городе Иерусалима, что одним из восьми раненых является член Кнессета «Оцма Иехудит» Итамар Бен-Гвир.

Арабские СМИ даже сумели сообщить, что Бен-Гвир серьезно ранен.

Но это были пустые сообщения. Партия «Оцма Иехудит» заявила: «Это фальшивая новость. Депутата Бен-Гвира прошлой ночью не было в районе Западной стены».

Бен-Гвир сказал сегодня утром после нападения: «Мы должны проснуться. Если мы не будем решительно бороться с терроризмом и не раздавим террористов, терроризм будет только усиливаться, а расплачиваться за это придется кровью. Террористы заслуживают смертной казни, потому что террористы не имеют права жить в тюрьме».

«Пришло также время развязать руки полиции и солдатам, раздать лицензии на оружие каждому водителю автобуса, ветеранам и учащимся иешивы», — сказал депутат Кнессета, который планирует прибыть на место нападения утром.

«Курсор» писал о теракте в Иерусалиме. Озвучены новые детали. Восемь человек ранены, в том числе двое в тяжелом состоянии, в результате обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

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