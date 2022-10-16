Армия Ливана: Израильские боевые корабли вошли в наши территориальные воды

В армии Ливана утверждают, что за последнее время в территориальные воды Ливана несколько раз заходили вооруженные корабли Армия обороны Израиля, которые якобы обстреляли ливанское рыболовецкое судно.

Об этом сообщает Mako.

В частности, ливанские военнослужащие заявили, что в субботу, 15 октября, вооруженные израильские суда нарушили суверенитет Ливана, когда они пересекли его территориальные воды перед Рош-Ханкарой. По их информации, вчера в 15:00 военно-морской канонерский катер находился в течение 10 минут на расстоянии около 333 метров в территориальных водах.

Утверждается о как минимум 4 нарушениях за последнее время, во время которых вооруженные корабли ВМС заходили в территориальные воды Ливана на расстояние сотен метров. Также сообщалось, что власти страны обсуждали нарушения с международными силами ООН. В ЦАХАЛе ответили и опровергли утверждения ливанской армии.

«Не было пересечения территориальных вод у ливанской границы», – заявили там.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу отказался от встречи с Лапидом по поводу соглашения о морской границе с Ливаном.

Также «Курсор» сообщал об опросе, который показал, поддерживает ли общество подписание морского соглашения с Ливаном в предвыборный период.

Помимо этого, Бен-Гвир подал апелляцию в БАГАЦ против соглашения с Ливаном.