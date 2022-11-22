Атака на израильский нефтяной танкер была совершена с помощью иранского дрона — ВМФ США

По данным командования американского флота, такие же дроны использует российская армия для бомбардировок украинских городов.

Командование ВМФ США подтвердило, что беспилотным аппаратом, атаковавшим израильское судно у берегов Омана, был иранский дрон «Шахед-136». Такие же дроны использует российская армия для бомбардировок украинских городов.

Об этом информирует Israel Info.

Так, Пятый флот США сообщил, что собрал на борту танкера Pacific Zircon (сингапурско-израильского судна под флагом Либерии) доказательства использования иранского дрона-камикадзе. Обнаруженные обломки были исследованы в лаборатории штаб-квартиры американского флота в Бахрейне. Они были идентифицированы как «Шахед-136».

«Иран совершил преднамеренную атаку на коммерческое судно в международных водах, ставя под угрозу жизнь экипажа и дестабилизируя морскую безопасность на Ближнем Востоке», — сказано в заявлении Центрального командования Военно-морских сил США.

Также сообщается, что на днях базы США в Бахрейне посетил глава СНБ Израиля Эяль Хулата.

Как известно, в результате нападения на танкер 15 ноября никто не пострадал, и взрыв не нанес серьезного ущерба судну. Находившийся недалеко британский фрегат «Ланкастер» оказал помощь экипажу.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе нефтяной танкер Pacific Zircon, принадлежащий компании израильского миллиардера Идана Офера, был поражен беспилотником в Оманском заливе на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном.

Pacific Zircon — это нефтяной танкер под либерийским флагом, эксплуатируемый сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, которая принадлежит Оферу.

Ранее Курсор писал, что иранские силовики задержали иностранное судно в Персидском заливе. Семь членов экипажа неназванного судна, которые являются иностранными гражданами, были переданы правоохранительным органам Ирана. Власти страны обвинили экипаж в контрабанде топлива.

Как сообщал Курсор, в конце мая вертолет военно-морских сил Ирана высадил вооруженный десант на танкер под названием Delta Poseidon, который шел под греческим флагом в Персидском заливе. В результате в заложниках оказался весь экипаж судна, включая граждан Греции.