Израильские врачи оказали жизненно важную помощь украинскому ребенку

«Я собрал соответствующее оборудование, которое есть в клинике лагеря благодаря пожертвованиям, собранным «Хадассой» со всего мира. Я подготовил стерильное поле и, что не менее важно, объяснил девочке и ее родителям, что я собираюсь делать», — рассказал врач.

Врачи медицинского центра «Хадасса» в лагере беженцев Пшемысль на границе Украины и Польши в начале этой недели провели операцию маленькой украинской девочке.

10-летнюю Александру доставили в клинику. Она страдала от сильной боли в стопе из-за вросшего ногтя, который не лечили в течение двух месяцев. Она не могла ходить и испытывала сильную непрекращающуюся боль в течение нескольких недель.

Д-р Омер Ор, онкоортопедический хирург в Пшемсиле, объяснил: «Мать рассказала нам, что Александру осматривали несколько раз, пока семья была в бегах. Все понимали, как сильно она страдает, но никто не хотел брать на себя ответственность и оперировать девочку в сложных условиях лагеря беженцев».

«Курсор» писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Мы сообщали, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!