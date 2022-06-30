Горит как факел: жуткий пожар вспыхнул в еврейском детском лагере в Мэриленде

Пожарные брали воду из большого пруда и двух бассейнов, поскольку рядом с лагерем не было пожарных гидрантов.

Бригады второй день тушат масштабный пожар в ночлежном летнем лагере для еврейских мальчиков в западной части штата Мэриленд. По словам официальных лиц, пострадавших нет.

Video shows a large fire engulfing the dining hall of a summer camp in Maryland on Wednesday morning. According to Camp Airy, no one was injured in the fire. Read more: https://t.co/2onDsmwQTF pic.twitter.com/d1OIviBEIq — Newsweek (@Newsweek) June 29, 2022

Около 100 пожарным из Мэриленда и Пенсильвании потребовалось три часа, чтобы взять огонь под контроль. Во второй половине дня бригады все еще тушили горячие точки в здании.

По словам заместителя начальника полиции Кенни Пула, пожарные брали воду из большого пруда и двух бассейнов, поскольку рядом с лагерем не было пожарных гидрантов.

Следователи не смогут войти в здание, чтобы определить происхождение и причину возгорания, пока огонь полностью не потухнет.