Горит как факел: жуткий пожар вспыхнул в еврейском детском лагере в Мэриленде

12:11, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
Пожар огонь фото
Фото: pixabay.com

Пожарные брали воду из большого пруда и двух бассейнов, поскольку рядом с лагерем не было пожарных гидрантов.

Бригады второй день тушат масштабный пожар в ночлежном летнем лагере для еврейских мальчиков в западной части штата Мэриленд. По словам официальных лиц, пострадавших нет.

Около 100 пожарным из Мэриленда и Пенсильвании потребовалось три часа, чтобы взять огонь под контроль. Во второй половине дня бригады все еще тушили горячие точки в здании.

По словам заместителя начальника полиции Кенни Пула, пожарные брали воду из большого пруда и двух бассейнов, поскольку рядом с лагерем не было пожарных гидрантов.

Следователи не смогут войти в здание, чтобы определить происхождение и причину возгорания, пока огонь полностью не потухнет.

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Автор материала:
Ирен Давид
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