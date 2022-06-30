Горит как факел: жуткий пожар вспыхнул в еврейском детском лагере в Мэриленде

Пожарные брали воду из большого пруда и двух бассейнов, поскольку рядом с лагерем не было пожарных гидрантов.
Бригады второй день тушат масштабный пожар в ночлежном летнем лагере для еврейских мальчиков в западной части штата Мэриленд. По словам официальных лиц, пострадавших нет.
Около 100 пожарным из Мэриленда и Пенсильвании потребовалось три часа, чтобы взять огонь под контроль. Во второй половине дня бригады все еще тушили горячие точки в здании.
По словам заместителя начальника полиции Кенни Пула, пожарные брали воду из большого пруда и двух бассейнов, поскольку рядом с лагерем не было пожарных гидрантов.
Следователи не смогут войти в здание, чтобы определить происхождение и причину возгорания, пока огонь полностью не потухнет.
В сообщении на Facebook лагерь сообщил, что еще слишком рано знать о масштабах ущерба в здании, но все люди в безопасности и ответственность ложится на лагерь.
Напомним, что рано утром в четверг палестинские террористы открыли огонь по евреям во время столкновений с солдатами ЦАХАЛа, охранявшими верующих в Шхеме.Арабы легко ранили по меньшей мере трех израильтян.
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Автор материала:
Ирен Давид