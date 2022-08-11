Трагедия в Германии: 34 человека пострадали при столкновении поездов американских горок

В немецком парке развлечений произошла авария, столкнулись два поезда аттракциона «Американские горки», что привело к травмированию 34 человек. На месте работают спасатели.

В четверг в парке развлечений на юге Германии пострадали туристы от столкновения двух поездов американских горок.

Об этом сообщило издание maariv.

К счастью, столкновение произошло уже после того, как один из поездов затормозил за несколько секунд до смертельного удара, что помогло избежать ужасных последствий.

Пострадали 34 человека, двое из них имеют серьезные травмы. На месте работают пожарно-спасательные службы, туда также направлены три вертолета для оказания помощи потерпевшим.

Авария произошла на объекте под названием «Пепел дракона», обстоятельства происшествия пока не выяснены.

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