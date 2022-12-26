Ави Маоз ответил на обвинения в создании «черных списков»

Будущий заместитель министра и председатель партии «Ноам» Ави Маоз отреагировал на усилившееся в последние дни в средствах массовой информации давление на него и возглавляемую им партию.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что во время встречи с однопартийцами Маоз, в частности, сказал, что «мы узнали от Хашмонаим, что даже когда все масло осквернено, у народа Израиля всегда остается один маленький кувшин чистого масла».

«Мы продолжим выполнять великую миссию возмещения ущерба, нанесенного радикальным регрессивным прогрессом. Наша миссия – усилить и углубить еврейскую и национальную идентичность государства Израиль», — сказал Маоз.

Как известно, недавно уходящий премьер-министр Яир Лапид подверг резкой критике Ави Маоза, назвав его «темным расистом, который ведет «черные списки» ЛГБТ и активистов женских организаций, а теперь будет отвечать за образовательные программы наших детей».

В свою очередь председатель партии «Авода» Мерав Михаэли заявила, что «черные списки» Ави Маоза – это наши «светлые списки». «Здесь есть женщины и мужчины, которые посвящают свою жизнь распространению толерантности, равных прав и возможностей. Чем больше они пытаются их преследовать, тем больше мы будем продолжать поддерживать этих людей», — сказала она.

Как сообщал Курсор, Маоз вызвал возмущение в Кнессете, спев песню.

Ранее Курсор писал, что заявил Маоз: Коалиционные соглашения не включают парады гордости.

Напомним, наш сайт также передавал слова Либермана: Маоз заблокирует иммиграцию из россии. «Назначить Ави Маоза ответственным за этот маршрут ‒ значит заблокировать иммиграционный маршрут для выходцев из бывшего Советского Союз», ‒ заявил Либерман.