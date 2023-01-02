Ави Маоз судится с пиарщиком из-за оскорблений

Лидер партии Ноам требует от Рани Рахава извинений и компенсацию в размере 180 тысяч шекелей.

Лидер партии «Ноам» Ави Маоз требует извинений и компенсации в размере 180 тысяч шекелей от владельца и председателя агентства Ran Rahav Communications and Public Relations Рани Рахава.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что перед подачей иска Маоз направил Рахаву предупредительное письмо с соответствующими требованиями. В частности, извинения должны быть сделаны в томже формате, в котором они были опубликованы, т.е. в прямом эфире. Деньги Маоз обещает передать «неправительственной благотворительной организации».

Ранее в эфире радиостанции 103FM Рахав назвал Маоза «темным человеком».

«Если в нашей стране восстанет темный человек и начнет составлять списки здешних журналистов из-за их наклонностей, то пусть изгладится его имя и память о нем. Этот человек должен стоять на городской площади и просить прощения у людей. Он темный человек», — сказал Рахав.

Он также добавил, что Маоз «хочет взять всю великолепную систему образования Государства Израиль и превратить ее в изучение Галахи».

Как сообщал Курсор, лидер партии «Ноам» Ави Маоз выступил на пленуме Кнессета перед тем, как стать заместителем министра, отвечающего за орган «еврейской идентичности».