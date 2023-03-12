Ави Маоз требует отменить запрет минздрава на «лечение» гомосексуализма — СМИ

Лидер партии “Ноам” удивляется, «почему циркуляр, изданный при прежнем правительстве, до сих пор не отменен».

Депутат Ави Маоз обратился к министру здравоохранения Йоаву Бен-Цуру с требованием отменить циркуляр минздрава, запрещающий направлять на психотерапию людей, испытывающих влечение к представителям своего пола.

Об этом сообщает Israel Info.

Издание напоминает, что циркуляр, запрещающий врачам давать людям гомосексуальной ориентации направления на «коррекционное лечение» к психологам, был издан минздравом по инициативе министра Ницана Горовица. До этого Израиль оставался единственной развитой страной, где официально допускалась интерпретация гомосексуальности как “отклонения от медицинской нормы” и в религиозных общинах широко практиковалась “коррекционная терапия” гомосексуалистов за счет бюджета общественного здравоохранения.

«Депутат Маоз, лидер гомофобской партии Ноам, потребовал от коллег по коалиции из партии ШАС “объяснить, почему циркуляр, изданный при прежнем правительстве, до сих пор не отменен”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что отмена всех нововведений правительства Беннета-Лапида закреплена коалиционными соглашениями между “Ликудом” и его религиозными партнерами. При этом лидер “Ликуда” Биньямин Нетаниягу торжественно обещал, что не допустит никакого ущемления прав ЛГБТ.

«Характерно, что духовный вождь и главный идеолог партии Ноам, раввин Цви Тау, находится под следствием по подозрению в сексуальном насилии против несовершеннолетних и недавно был допрошен полицией», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал обещание члена Кнессета Ави Маоза отменить парад ЛГБТ в Иерусалиме.

«Парад гордости в Иерусалиме продолжится. Правительство под моим руководством не причинит вреда ЛГБТ-сообществу и правам каждого гражданина Израиля. Мы обеспечим взаимные гарантии для всех граждан Израиля и будем работать над улучшением жизни всех нас — в этом наша миссия», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что группы ЛГБТК возмущены соглашением Нетаниягу с партией Ноам.