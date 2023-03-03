Авиакатастрофа с министром МВД Украины: появились новые подробности

Премьер-министр Украины заявил, что расшифрованы данные авиакатастрофы, в которой погиб украинский министр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня в пятницу, что Франции удалось расшифровать записи черного ящика вертолета, разбившегося в январе, в результате которого погиб министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

Шмыгаль подтвердил, что данные были переданы в Украину, которая ведет расследование, и призвал общественность дождаться окончательных результатов проверки.

Авария произошла возле детского сада в Киеве, в результате погибло 15 человек, кроме Монастырского, в том числе двое детей, еще 22 человека получили ранения.

Денис Монастырский стал министром внутренних дел страны в июле 2021 года, всего за шесть месяцев до того, как рф* вторглась в страну.

Он родился в западном городе Хмельницкий в 1980 году. Сначала он занимался юридической карьерой, занимаясь частной практикой, но в 2014 году занялся политикой.