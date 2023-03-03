Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня в пятницу, что Франции удалось расшифровать записи черного ящика вертолета, разбившегося в январе, в результате которого погиб министр внутренних дел страны Денис Монастырский.
Шмыгаль подтвердил, что данные были переданы в Украину, которая ведет расследование, и призвал общественность дождаться окончательных результатов проверки.
Авария произошла возле детского сада в Киеве, в результате погибло 15 человек, кроме Монастырского, в том числе двое детей, еще 22 человека получили ранения.
Денис Монастырский стал министром внутренних дел страны в июле 2021 года, всего за шесть месяцев до того, как рф* вторглась в страну.
Он родился в западном городе Хмельницкий в 1980 году. Сначала он занимался юридической карьерой, занимаясь частной практикой, но в 2014 году занялся политикой.
Нанятый в качестве эксперта по правовым вопросам, он был частью команды, стоящей за успешной заявкой Владимира Зеленского на пост президента в 2019 году.
Будучи членом президентской партии «Слуга народа», в том же году он был избран в парламент и быстро занял видное место в качестве главы парламентского комитета по делам правоохранительных органов.
Но его переход на пост главы МВД произошел после внезапной и неожиданной отставки предыдущего министра внутренних дел Арсена Авакова, политического тяжеловеса, который занимал этот пост при четырех разных администрациях.
Читайте также: произошло крушение военного самолета под Енакиево в «днр»: опубликовано видео.
– до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.