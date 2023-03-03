Крушение военного самолета под Енакиево в «днр»: опубликовано видео

Российское государственное информационное агентство РИА Новости опубликовало кадры с места крушения самолета под Енакиево в самопровозглашенной «донецкой народной республике» на оккупированном востоке Украины. Как сообщает РИА, местный мэр роман храменков заявил, что пилоты катапультировались, на земле никто не пострадал.

Со ссылкой на Храменкова ТАСС сообщает, что «самолёт однозначно военный, но кому он принадлежит, сказать пока невозможно» и местонахождение пилотов «в настоящее время установить проблематично».

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как горящий истребитель падает с неба.

Отметим также, что советник главы аппарата президента Украины Михаил Подоляк сегодня в очередной раз выступил с опровержением того, что Украина предпринимала какие-либо атаки на территории рф. Президент рф владимир путин заявил в четверг, что россия пострадала от «террористической атаки» в Брянске, и пообещал сокрушить то, что, по его словам, было украинской диверсионной группой, которая открыла огонь по мирным жителям. Украина обвинила россию в организации лживой «провокации». В пятницу кремль заявил, что примет меры, чтобы предотвратить повторение того, что он назвал вторжением на границу.

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