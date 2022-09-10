Между Израилем и Японией открывают прямые рейсы: что известно

Израильский перевозчик объявлял о запуске этого маршрута раньше, но планы были отменены после вспышки пандемии коронавируса.

Израильская авиакомпания «Эль Аль» запускает прямые рейсы в Японию и ожидается, что продажа на них откроется в ближайшее время.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль».

Перевозчик начнет летать в Токио в марте 2023 года. Открытие прямых авиарейсов между странами стало главным достижением встречи министра туризма Израиля Йоэля Развозова с министром транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, которая состоялась вчера, 9 сентября.

Отметим, что компания «Эль Аль» ранее говорила о запуске такого маршрута, но планы были нарушены из-за начала пандемии коронавирусной инфекции.

«Курсор» писал ранее, что израильская авиакомпания El Al Israel Airlines Ltd. рассматривает также возможность запуска прямых рейсов в Мельбурн (Австралия). Новые маршруты станут частью целого ряда изменений, направленных на адаптацию компании к международным путешествиям после пандемии.

Еще мы писали, что авиакомпания «Эль-Аль» с 4 февраля открывает международный рейс в Гонконг, цена которого станет ниже 300-400 долларов ниже, чем на аналогичные рейсы у других перевозчиков.

Напомним, в этом году из аэропорта Рамон откроют международные рейсы по всем европейским направлениям. Также добавляется количество рейсов в Турцию и Польшу.