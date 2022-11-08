El Al запускает прямой рейс в столицу Ирландии: известна цена билета

Израильская авиакомпания El Al объявила дату открытия еще одной линии. В следующем году граждане смогут совершать прямые перелеты в столицу Ирландии — Дублин.

Об этом сообщает Israelhayom.

Откроется авиалиния 26 марта 2023 года. Прямые рейсы авиаперевозчик будет совершать трижды в неделю: по воскресеньям, вторникам и четвергам. El Al будет выполнять рейсы на самолетах Boeing 737.

Продолжительность полета до Дублина составит около пяти часов, а цена на данный момент составляет около 399 долларов с человека за перелет туда-обратно.

На прошлой неделе El Al прекратил прямые рейсы в Варшаву, Торонто и Брюссель, и это, как уже упоминалось, в рамках подготовки к началу полетов по новым направлениям.

«Курсор» писал ранее, что израильская авиакомпания планирует реструктурировать свой бизнес на фоне подорожания топлива, а также открытия неба над Саудовской Аравией — El Al планирует летать в Токио и Мельбурн.

Еще мы писали, что министерство финансов и израильская авиакомпания El Al Israel Airlines Ltd. договорились о возвращении до конца года кредита размере 45 миллионов долларов, но при этом предполагается обновление некоторых ограничений.