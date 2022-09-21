Авиакомпанию «Эль-Аль» просят увеличить количество рейсов из рф: чем это обусловлено

Благодаря этому израильтяне и евреи смогут покинуть территорию *рф, где путин в среду, 21 сентября, объявил частичную мобилизацию. Всего за последние 8 месяцев в Израиль репатриировались 23 тысячи людей из россии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля«.

Это согласовывается с недавним комментарием высокопоставленного израильского чиновника, который не назвал своего имени. Он заявил, что Яир Лапид в понедельник, 19 сентября, обратился к генеральному директору «Эль-Аль» касаемо обеспечения продолжения полетов из россии в Израиль, что позволит евреям покинуть территорию рф, если они этого пожелают.

После объявления в россии мобилизации многие россияне начали задумываться об эмиграции в другие страны, среди которых Израиль и приграничные страны с рф. На фоне этого на выездах с их страны образовались огромные очереди.

Однако, не все граждане рф решили покинуть россию – некоторые из них вместо этого вышли на массовые протесты против частной мобилизации. Пока что эти меры нельзя назвать успешными – известно о 425 задержанных и многих раненых. Протестующие скандируют «Жизнь нашим детям» и «путина в окопы», но это не останавливает силовиков, которые применяют жесткие насильственные меры. Видео с акций протестов доступны в нашем материале.

Также мы рассказывали, что в Министерстве алии и интеграции сообщили о количестве репатриантов, которые прибыли в Израиль в 2022 году. За 8 месяцев 2022 года в Израиль приехало 47,6 тысяч репатриантов, среди которых 36,6 тысяч (77%) были жителями Украины и россии. На эту ситуацию существенно повлияла война, а о других подробностях узнайте в нашем материале.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!