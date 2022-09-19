Рекордная алия: названо количество репатриантов, прибывших в Израиль в 2022 году

Министерство алии и интеграции сообщило, что за 8 месяцев 2022 года в Израиль прибыло 47,6 тысяч репатриантов, среди которых 36,6 тысяч (77%) являлись жителями Украины и россии.

Начало войны в Украине существенно повлияло на репатриацию. Для сравнения, за весь 2021 год из *рф и Украины в Израиль приехало 10.5 тысяч репатриантов, составившие примерно 35% от общих показателей прошлого года.

Помимо полномасштабного российского вторжения в Украину, эта динамика связана с облегченным порядком оформления гражданства, экстренно созданным для еврейских беженцев из восточноевропейских стран после начала войны. В совокупности в Израиль приехали 13 тысяч репатриантов из Украины, 23 тысячи – из рф, а также 1,3 тысячи человек из Беларуси (динамика увеличилась в 3-4 раза).

По информации министерства, в зависимости от месяцев есть сильные различия в динамике алии из указанных стран. В частности, больше всего украинские репатрианты-беженцы прибыли в Израиль в марте – около 6 тысяч, что вдвое больше, чем за весь предыдущий год. С апреля цифры начали уменьшаться и уже в августе равнялись довоенному уровню (480 репатриантов).

Аналогичным образом в марте увеличилось в 4,5 раза количество прибывших из рф. В последующий период количество репатриантов тоже продолжило расти. Например, в апреле из рф приехало больше репатриантов, чем из Украины, а в августе соотношение составило 1:6 – один украинский еврей на шести российских.

Ранее мы рассказывали, что с 1 сентября в школу пошли 14 600 детей, приехавшие в Израиль в 2022 году. Это стало новым рекордом.

Также «Курсор» сообщал, что в Гистадруте создали управление по работе с трудящимися-репатриантами.

Помимо этого, 10 тысяч израильтян совершат паломничество в Умань, несмотря на войну в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!