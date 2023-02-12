Землетрясения в Турции: число погибших достигло почти 30 тысяч человек

Число погибших при землетрясениях в юго-восточных провинциях Турции выросло до 29 605 человек.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«По состоянию на 15.55 погибли 29 605 человек», – сказано в сообщении.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии число погибших, скорее всего, удвоится. По его мнению, со временем подтвердят ещё десятки тысяч смертей, потому что разбор завалов продолжается, и чем ближе к концу спасательная операция, тем меньше шансов найти кого-то живым.

Также «Курсор» сообщал, что гендиректор United Hatzalah Эли Поллак и его заместитель Дов Майзель поручили главе спасательной миссии United Hatzalah майору (в запасе) Йосси Коэну завершить миссию и вернуться в Израиль как можно скорее. Это связано с существованием серьезной угрозы безопасности израильской миссии по спасению и оказанию помощи в Турции.

К такому выводы пришли после совместной оценки ситуации с руководителями командования тыла ЦАХАЛа и поисково-спасательных подразделений, которую провели в субботу вечером. Специалисты оперативно упаковали снаряжение и приняли меры для возвращения в Израиль при первой же возможности. Свободные самолеты отсутствовали, а потому доктор Мириам Адельсон пожертвовала свой частный самолет, чтобы уже в воскресенье доставить команду обратно в Израиль.

Помимо этого в МВФ спрогнозировали последствия землетрясения для экономики Турции.