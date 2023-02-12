Китай намерен сбить «НЛО» в небе – СМИ

Морские службы китайской провинции Шаньдун на востоке Китая зафиксировали неопознанный летающий объект недалеко от прибрежного города Жичжао.

Об этом сообщает Global Times.

Журналисты пишут, что власти планируют сбить НЛО. Местным рыбакам рекомендуют не терять бдительность ради безопасности.

Ранее мы рассказывали, что канадские и американские истребители сбили неопознанный летающий объект, замеченный в воздушном пространстве Канады. Такие действия от военных последовали после соответствующего приказа премьер-министра страны Джастина Трюдо.

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом. Самолеты США и Канады были подняты в воздух, а американский F-22 успешно поразил цель», — сообщил он.

По его словам, сперва он провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, после чего принял решение сбить объект.

«Теперь вооруженные силы Канады намерены собрать и изучить обломки данного объекта. Благодарю NORAD за то, что стоит на защите Северной Америке», – добавил он.

Также накануне подобные инциденты произошли в США. В начале февраля в воздушном пространстве страны обнаружили китайский шар-шпион. По приказу американского лидера Байдена разведывательный шар сбили военные. Спустя несколько дней инцидент повторился — вблизи Аляски американские истребители сбили второй за неделю неопознанный летающих объект.

«Курсор» сообщал о том, что США ввели санкции против китайских компаний после инцидента с аэростатом